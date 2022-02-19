«Такое мог сказать только бездушный циник»: Захарова о заявлении Зеленского о Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского с Мюнхенской конференции по безопасности о том, что в Донбассе «никто не ранен и не убит, они стреляют сами». По словам дипломата, обстрелы, которых существенно больше со стороны подконтрольных Киеву сил, регистрирует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Захарова предположила, что именно по этой причине Вашингтон отозвал наблюдателей-граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей среди американцев, «ведь он могли бы обвинить свое Правительство во лжи».

«Заявление “они стреляют сами” в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы», - написала дипломат у себя в Telegram.

Напомним, Мария Захарова посчитала чудовищным полное игнорирование президентом США Джо Байденом тяжелого положения населения Донбасса. Она также прокомментировала высказывание главы Соединенных Штатов о том, что войска РФ якобы окружили Украину, заметив, что Байден кое-что упустил.