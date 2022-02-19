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«Нет людей, нет проблем?»: Захарова о словах Байдена по ситуации на Украине

Анна Берестовая
01:28 19.02.2022
Мария Захарова заявила, что Байден ничего не сказал о реальном положении населения Донбасса.
«Нет людей, нет проблем?»: Захарова о словах Байдена по ситуации на Украине
© Фото: Sergei Chuzavkov Keystone Press Agency Globallookpress
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала чудовищным полное игнорирование президентом США Джо Байденом тяжелого положения населения Донбасса. Она заметила, что американский лидер не произнес ни слова о реальной ситуации в регионе, которая угрожает жизням мирных граждан.

«Нет людей, нет проблем?» - задала дипломат риторический вопрос в посте в своем Telegram-канале.

Захарова также прокомментировала высказывание главы Соединенных Штатов о том, что войска РФ якобы окружили Украину, заметив, что Байден кое-что упустил. По ее словам, стоило добавить: «Россия  опасно придвинулась к границам НАТО».

Ранее представитель внешнеполитического ведомства РФ заявила, что события в Донбассе являются геноцидом со стороны Киева. Дипломат также раскритиковала западных партнеров за то, что они позволяют себе усомниться в существовании массовых захоронений на территории ДНР и ЛНР.

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