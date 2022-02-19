«Нет людей, нет проблем?»: Захарова о словах Байдена по ситуации на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала чудовищным полное игнорирование президентом США Джо Байденом тяжелого положения населения Донбасса. Она заметила, что американский лидер не произнес ни слова о реальной ситуации в регионе, которая угрожает жизням мирных граждан.
«Нет людей, нет проблем?» - задала дипломат риторический вопрос в посте в своем Telegram-канале.
Захарова также прокомментировала высказывание главы Соединенных Штатов о том, что войска РФ якобы окружили Украину, заметив, что Байден кое-что упустил. По ее словам, стоило добавить: «Россия опасно придвинулась к границам НАТО».
Ранее представитель внешнеполитического ведомства РФ заявила, что события в Донбассе являются геноцидом со стороны Киева. Дипломат также раскритиковала западных партнеров за то, что они позволяют себе усомниться в существовании массовых захоронений на территории ДНР и ЛНР.