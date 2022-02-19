Крылатая ракета «Калибр» поразила цель в рамках учений сил стратегического сдерживания
Пуск ракеты был осуществлен с дизель-электрической подводной лодки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Крылатая ракета «Калибр» успешно поразила наземную мишень после пуска с дизель-электрической подводной лодки. Кадры с метра тренировки публикует Министерство обороны России.
Высокоточная ракета успешно поразила цель, обозначенную кругом на территории тренировочного полигона.
Пуск ракеты был осуществлен с дизель-электрической подводной лодки. В масштабных плановых учениях принимают участие силы Северного и Черноморского флотов.
ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа».
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов