Армия Крылатая ракета «Калибр» поразила цель в рамках учений сил стратегического сдерживания Пуск ракеты был осуществлен с дизель-электрической подводной лодки. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Крылатая ракета «Калибр» успешно поразила наземную мишень после пуска с дизель-электрической подводной лодки. Кадры с метра тренировки публикует Министерство обороны России. Высокоточная ракета успешно поразила цель, обозначенную кругом на территории тренировочного полигона. Пуск ракеты был осуществлен с дизель-электрической подводной лодки. В масштабных плановых учениях принимают участие силы Северного и Черноморского флотов. ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа». Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика