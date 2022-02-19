Пуск ракет «Калибр» с подводной лодки осуществили в рамках плановых учений

В рамках плановых учений сил специального реагирования, в которых принимают участие силы Северного и Черноморского флотов, был успешно осуществлен пуск крылатой ракеты «Калибр» с борта дизель-электрической подводной лодки. Пуски велись как по морским, так и по наземным мишениям.

«Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»).

О ходе масштабных плановых учений Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложили министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Российский лидер наблюдал за ходом учений из ситуационного центра вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

