В Ростовской области разорвался второй снаряд за день

«Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град", - сказал собеседник агентства», - цитирует ТАСС сообщение источника.

В Ростовской области недалеко от границы с Украиной разорвался второй снаряд за день. Предположительно это снаряд от ракетной системы залпового огня «Град».

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