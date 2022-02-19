В Ростовской области разорвался второй снаряд за день
Предположительно это снаряд от системы «Град».
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В Ростовской области недалеко от границы с Украиной разорвался второй снаряд за день. Предположительно это снаряд от ракетной системы залпового огня «Град».
«Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град", - сказал собеседник агентства», - цитирует ТАСС сообщение источника.
Ранее в Тарасовском районе Ростовской области на расстоянии одного километра от государственной границы с Украиной разорвался снаряд. По данному факту глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.