Фигуристы Мишина и Галлямов завоевали бронзу на ОИ в Пекине
Пара принесла сборной России 31-ю медаль на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место в соревнованиях спортивных пар по фигурному катанию. Российские спортсмены показали результат в 237,71 балла.
Российская пара фигуристов принесла сборной РФ 31-ю медаль на Олимпийских играх в Пекине.
Ранее фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали в соревновании спортивных пар на ОИ. Пара набрала 239,25 баллов в сумме за обе программы.