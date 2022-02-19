Обрушившийся на Нидерланды ураган «Юнис» снес морские контейнеры в порту
На кадрах видно, как сильнейшие порывы ветра сносят контейнеры в роттердамском порту.
© Видео: Twitter.com, @AMNieuwkoop © Фото: Twitter.com, @AMNieuwkoop
Мощный ураган «Юнис» обрушился на Нидерланды. Порывы ветра огромной силы снесли морские контейнеры в грузовом терминале роттердамского порта.
Очевидцами опубликовано видео, на котором видно, как огромные морские контейнеры валятся друг за другом, создавая эффект домино.
Ранее сообщалось о мощных метелях и снегопадах, обрушившихся на Мурманск и Сахалин. В Мурманской области был введен режим повышенной готовности, а власти направляют дополнительные силы для расчистки снега.