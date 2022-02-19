Большунов завоевал золотую медаль Олимпиады в масс-старте
Россиянин стал трехкратным олимпийским чемпионом. Серебро получил Иван Якимушкин.
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Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте зимних Олимпийских игр в Пекине. Серебряную медаль поучил еще один россиянин - Иван Якимушкин. Третьим финишировал норвежец Симен Хегстад Крюгер.
Изначально планировалась, что дистанция гонки составит 50 километров. Однако из-за неблагоприятных погодных условий было принято решение сократить расстояние до 30 километров.
Ранее российским лыжникам удалось завоевать золото в эстафете 4x10 км на зимних Олимпийских играх в Пекине. За команду Олимпийского комитета России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.