Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания

В ходе плановых учений сил стратегического назначения был успешно осуществлен пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Пуск был осуществлен с полигона «Капустин Яр».

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. «Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.

Также автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» успешно осуществили пуск баллистической ракеты в рамках плановых учения сил стратегического назначения. Пуск был осуществлен с космодрома «Плесецк». Ракета успешно поразила цель на полигоне на Камчатке.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов