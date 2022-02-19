Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения украинского снаряда на территорию РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения украинского снаряда на территорию РФ
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения украинского снаряда на территорию РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения украинского снаряда на территорию РФ
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