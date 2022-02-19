Кадры с места взрыва снаряда в Ростовской области опубликовали в Сети

В Тарасовском районе Ростовской области на расстоянии километра от границы с Украиной разорвался снаряд. Инцидент произошел в станице Митякинской, в 300 метрах от одного из домов.

Фотографии с места событий вскоре опубликовали в Сети. На них видна воронка среднего размера со следами белого вещества. Пострадавших при инциденте нет, на месте работают сотрудники силовых ведомств. Кадры опубликованы в социальной сети.