Армия Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура» Запуск ракет проходит в рамках плановых учений сил стратегического сдерживания. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные с ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура». Запуск осуществлен в рамках плановых учений сил стратегического сдерживания. «Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, поразили цели на полигоне "Пембой" и "Кура”», - следует из сообщения на сайте Кремля. Кроме того, с крейсера «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону «Кура» из Баренцева моря. Также на учениях стратегических сил успешно проведены пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал». Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика