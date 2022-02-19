Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура»
Запуск ракет проходит в рамках плановых учений сил стратегического сдерживания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные с ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура». Запуск осуществлен в рамках плановых учений сил стратегического сдерживания.
«Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, поразили цели на полигоне "Пембой" и "Кура”», - следует из сообщения на сайте Кремля.
Кроме того, с крейсера «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону «Кура» из Баренцева моря. Также на учениях стратегических сил успешно проведены пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов