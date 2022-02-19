Шойгу заявил, что будут показаны пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон»
Об этом глава Минобороны доложил президенту РФ.
© Фото: Минобороны РФ
В ходе учений сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет будут задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Будут продемонстрированы пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет авиационного ракетного комплекса "Кинжал" и противокарабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон"», - доложил Шойгу главе государства.
Ранее Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
Материал подготовила Алиса Кононенко