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Байден назвал решение Зеленского ехать в Мюнхен «не самым мудрым выбором»

Марина Крижановская
01:39 19.02.2022
В то время как в Донбассе возобновились вооруженные действия, покидание страны, по мнению Джо Байдена, не самый разумный шаг.
Байден назвал решение Зеленского ехать в Мюнхен «не самым мудрым выбором»
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил сомнение относительно целесообразности посещения президентом Украины Владимиром Зеленским конференции в Мюнхене. По его мнению, в разгар вооруженного противостояния на Украине это не самое лучшее решение. Однако, как сказал американский лидер во время пресс-конференции, это личное дело самого президента Украины.

«Это может не быть... мудрым выбором, но это его решение», - цитирует РИА Новости слова Байдена.

Также сообщается, что якобы администрация президента Джо Байдена предпринимала попытки отговорить от поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности Владимира Зеленского.

Ранее украинский президент сообщил в своем Instagram, что направился на катере в зону боевых действий в Донбассе. Он заявил, что «катерами направляемся в район проведения ООС».

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