Канцлер ФРГ Шольц заявил, что расширение НАТО не стоит в повестке дня

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что расширения НАТО не планируется, а эта тема не обсуждается.

«Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дняятливым журналиста, задавшего вопрос о «вторжении», - сказал он пресс конференции по итогам переговоров с Путиным.

Шольц сказал, что считает, что лидерам Германии и России явно не придется заниматься этой темой, пока они будут находиться на своих должностях.

Он добавил, что перед двумя странами стоит задача найти политическое взаимопонимание, основывая на принципах своей политики.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Шольцем работу каналов RT DE в ФРГ и Deutsche Welle в России.

