«Сашка показал, что он король»: лыжница Завьялова о триумфе Большунова на Олимпиаде

Двукратная чемпионка мира, российская лыжница Ольга Завьялова рассказала «Звезде» свои впечатления о лыжной гонке на пекинской Олимпиаде, на которой россияне Александр Большунов и Иван Якимушкин заняли первый два места и внесли в копилку сборной золотую и серебряную медали. Спортсменка очень рада за коллег, хотя и переживала, что их могла «подкосить» усталость.

«Очень рада за ребят, большие молодцы. Саня доказал в очередной раз, что он лучше всех. И я очень рада за Якимушкина. Немного расстроилась, что не бежали 50 километров, потому что "полтинник" это наша дистанция. Были сомнения, что Сашка уже устал, но он в очередной раз всем показал, что он король», - рассказал спортсменка.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте зимних Олимпийских игр в Пекине. Серебряную медаль поучил еще один россиянин - Иван Якимушкин. Третьим финишировал норвежец Симен Хегстад Крюгер.