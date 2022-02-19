Момент попадания снаряда в насосную станцию в ДНР попал на видео

Телеканал «Звезда» получил в распоряжение видео с моментом взрыва на Васильевской насосной станции в непризнанной Донецкой народной республике. Взрыв произошел после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

На кадра видео, что разрыв снаряда инициировал два взрыва. Они сопровождаются большим количеством искр и громки хлопками.

Ранее стало известно, что в одном километре от границы России с Украиной разорвался снаряд.