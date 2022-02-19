В стране и мире В Ростовской области ввели режим ЧС после ситуации с беженцами из ЛДНР Егор Левин Врио главы МЧС Александр Чуприян отметил, что это облегчит принятие юридических решений. © Фото: Сергей Батурин, РИА Новости Читайте нас на: В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста прибывающих из Донбасса беженцев. Соответствующее решение вынес глава региона Василий Голубев. Во время совещания с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном губернатор выразил мнение о необходимости введения режима ЧС. «Из-за роста количества граждан, которые пересекают границу Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "чрезвычайная ситуация" с 10:00 19 февраля 2022 года», - цитирует Голубева РИА Новости. В свою очередь, Чуприян отметил, что это облегчит принятие юридических решений. Ранее МЧС развернуло пункты приема беженцев в Ростовской области. Силы министерства организовали мобильные пункты обогрева на пунктах пропуска. На пунктах пропуска «Матвеев Курган» и «Весело-Вознесенка» установлены палаточные городки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика