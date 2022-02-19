В России за сутки госпитализировано 15 062 человека с COVID-19

В России за сутки были госпитализированы 15 062 человека с коронавирусом. При этом количество зараженных составило 179 147 человека. Наибольшее число заражений зафиксировано в Санкт-Петербурге и Москве - 18 042 и 6 874 случаев соответственно.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, выздоровели 191 098 человека за сутки. Наибольшее число в Москве - 35 764 человек.

Ранее руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков предупредил, что в начале лета может начаться шестая волна заболеваемости коронавирусом.