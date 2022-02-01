Дерматолог рассказала, как состояние кожи рук влияет на иммунитет

Врач-дерматолог-косметолог, доктор медицинских наук Светлана Жабоева рассказала о необходимости уделять коже рук зимой особое внимание. Профессор связывает это с важностью для иммунитета. Она отметила при охлаждении и уменьшении увлажнения процесс нарушения кожного барьера. По этой причине появляются шелушение и микротрещины.

«На коже кистей рук меньше сальных и потовых желез, чем на лице и на теле, поэтому на руках кожа более уязвима. На фоне охлаждения и сниженной увлажненности кожи происходит нарушение кожного барьера, в результате этого наблюдается сухость, шелушение, могут появляться микротрещины и микротравмы», - рассказала врач-дерматолог-косметолог радио Sputnik.

Специалист Жабоева предостерегает от наличия микротравм и трещин на коже рук. Ведь это, по словам специалиста, может стать лазейкой для проникновения инфекции в организм человека.

«Одна из важных функций кожи - защитная. Целостность кожного покрова позволяет защищать организм от механического, химического и бактериального воздействия. Когда у человека есть микротравмы, в том числе на руках, они могут стать входными воротами для любой инфекции: как бактериальной, так и вирусной. Если не будет достаточного ухода, микротрещины, царапины могут приводить к серьезным дерматитам, в частности, к обострению экземы», - сообщила врач-дерматолог-косметолог.

В контексте предотвращения возникновения кожных заболеваний, Светлана Жабоева призывает дезинфицировать кожу рук и использовать регенерирующие кремы.

«Необходимо дезинфицировать, применять противовоспалительные, заживляющие, регенерирующие кремы, чтобы быстрее зажили эти микротравмы», - советует врач-дерматолог.

Но в то же время, если процесс заживления каких-либо ран или язв происходит медленно, то это может, по словам профессора Жабоевой, свидетельствовать об ослабленном иммунитете. Возможно это говорит о дефиците витамина D.

«Медленное заживление может свидетельствовать об ослабленном иммунитете. Если у человека медленно заживают раны, хоть летом, хоть зимой, - это показатель нарушений в организме, в том числе нарушения регенерации, дефицита витамина D. Это может быть признаком заболеваний щитовидной железы или сахарного диабета. Поэтому обязательно нужна консультация дерматолога, и, возможно, дальнейшая консультация терапевта и эндокринолога. Обращайте на это внимание», - призвала врач.

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