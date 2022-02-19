В Кремле сообщили о запланированном на воскресенье телефонном разговоре Путина и Макрона
По словам главы пресс-службы Кремля такое мероприятие есть в рабочем графике президента.
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Президент РФ Владимир Путин планирует 20 февраля провести телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, заявил главы пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, такой разговор имеется в графике главы российского государства.
Ранее Дмитрий Песков раскрыл представителям СМИ детали беседы президентов России и Франции по вопросу признания самопровозглашенных республик Донбасса.
Также в разговоре со своим французским коллегой Путин подчеркнул, что в настоящее время со стороны Запада идет масштабная накачка Киева вооружениями, что создает предпосылки для агрессивных действий ВСУ в Донбассе.