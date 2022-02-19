В стране и мире В Кремле сообщили о запланированном на воскресенье телефонном разговоре Путина и Макрона Алиса Кононенко По словам главы пресс-службы Кремля такое мероприятие есть в рабочем графике президента. © Фото: Gao Jing, Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин планирует 20 февраля провести телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, заявил главы пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. По словам Пескова, такой разговор имеется в графике главы российского государства. Ранее Дмитрий Песков раскрыл представителям СМИ детали беседы президентов России и Франции по вопросу признания самопровозглашенных республик Донбасса. Также в разговоре со своим французским коллегой Путин подчеркнул, что в настоящее время со стороны Запада идет масштабная накачка Киева вооружениями, что создает предпосылки для агрессивных действий ВСУ в Донбассе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика