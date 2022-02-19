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В посольстве РФ сообщили об отсутствии россиян среди жертв ДТП в Турции

Алексей Курильченко
10:01 19.02.2022
На данный момент известно о пяти погибших.
© Видео: youtube, Lacivert Gözlükler © Фото: youtube, Lacivert Gözlükler
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Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции нет российских граждан. Об этом «Звезде» сообщили в посольстве РФ. В диппредставительство не поступало обращений от россиян в связи с инцидентом. Власти Турции также не уведомлял послов по произошедшей трагедии.

«По предварительным данным граждан РФ нет. В Посольство обращений от российских граждан в связи с указанным ДТП не поступало, власти по данному инциденту нас не оповещали», - сообщили дипломаты «Звезде».

Туристический автобус перевернулся в районе города Конья в центральной Турции. На данный момент известно о гибели пяти человек. По информации телеканала A Haber причиной ДТП может стать гололед на дороге из-за которого водитель потерял управление автобусом. Местные жители опубликовали видео с места трагедии.

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