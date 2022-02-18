В МИД РФ заявили, что обстрелы Донбасса должны быть остановлены
Происходящие обстрелы неизбирательного плана на востоке Украины должны быть прекращены, заявил замглавы МИД РФ.
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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин выразил обеспокоенность по поводу обстрела Донбасса и констатировал, что это должно быть остановлено.
«Нас очень беспокоит то, что гражданское население Украины подвергается таким страданиям и таким рискам. Никуда не годится то, что происходят обстрелы неизбирательного плана, в результате чего страдают гражданские объекты, просто дома, где люди живут. Это должно быть остановлено», – цитирует Вершинина РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что концентрация вооруженных сил Украины в близости от линии разграничения может представлять страшную опасность.