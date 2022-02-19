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Роспотребнадзор в Ростовской области выявляет инфекционные заболевания у прибывших беженцев

Марина Крижановская
00:49 19.02.2022
Отмечается, что Анна Попова лично координирует все противоэпидемические мероприятия при размещении прибывающих беженцев из Донбасса.
Роспотребнадзор в Ростовской области выявляет инфекционные заболевания у прибывших беженцев
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости
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В Ростовской области начаты координационные работы по соблюдению всех противоэпидемических мер среди прибывающих на территорию России беженцев из Донбасса. Руководитель Роспотребнадзора - Анна Попова - вылетела в Ростовскую область и лично координирует организацию расположения беженцев в пунктах временного размещения. Также ею будут контролироваться противоэпидемические мероприятия и предупреждение распространения респираторных инфекций у взрослых и детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Ростовскую область для координационной и методический помощи при организации размещения в ПВР. Особое внимание будет уделено организации безопасного питания, особенно детей», - цитирует РИА Новости информацию пресс-службы.

Также пресс-службой сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора в Ростовской области «работают в пунктах пропуска через государственную границу, организуют работу по раннему выявлению и изоляции людей с повышенной температурой, признаками заболеваний, контролируют своевременное оказание им медицинской помощи».

Немногим ранее власти ДНР сообщали о планах эвакуировать около 700 тысяч жителей, «в первую очередь это дети, женщины и пожилые люди». Данная информация была опубликована на странице МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики в Facebook.

По поручению президента России вместе с вылетевшей в Ростовскую область главой Роспотребнадзора Анной Поповой в составе рабочей группы бортом МЧС России отправился временно исполняющий обязанности министра МЧС России Александр Чуприян. 

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