Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

Ранее в пресс-службе Лукашенко сообщали, что на встрече лидеры РФ и Белоруссии планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международную проблематику.

Напомним, во время посещения российско-белорусских военных учений «Союзная решимость - 2022» Александр Лукашенко заявил о планах закупать в России современную военную технику.