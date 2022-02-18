Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным
Лидеры планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе и другие вопросы.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».
Ранее в пресс-службе Лукашенко сообщали, что на встрече лидеры РФ и Белоруссии планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международную проблематику.
Напомним, во время посещения российско-белорусских военных учений «Союзная решимость - 2022» Александр Лукашенко заявил о планах закупать в России современную военную технику.