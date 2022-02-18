В стране и мире Очевидцы опубликовали видео с горящим лайнером в Ионическом море Светлана Иванова Возгорание произошло, когда судно курсировало между греческой Игуменицией и итальянским Бриндизи, сообщают СМИ. © Видео: @ RochexRB27/Twitter © Фото: @ RochexRB27/Twitter Читайте нас на: Кадрами горящего у берегов греческого острова Корфу в Ионическом море круизного лайнера поделились очевидцы. На видео запечатлено полыхающее итальянское судно Euroferry Olympia. Судя по записи, огонь охватил всю палубу лайнера. По данным агентств, возгорание произошло, когда судно курсировало между греческой Игуменицией и итальянским Бриндизи. Сообщается, что пассажиров эвакуируют три патрульных катера и три буксира береговой охраны. Всего, по сведениям СМИ, на Euroferry Olympia находились 235 пассажиров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика