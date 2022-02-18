У берегов Греции загорелся круизный лайнер

СМИ сообщают, что у берегов греческого острова Корфу в Ионическом море горит итальянский круизный лайнер Euroferry Olympia.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse, ЧП произошло во время рейса между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи.

Сообщается, что для эвакуации пассажиров к месту происшествия направлены три патрульных катера и три буксира береговой охраны для помощи в эвакуации пассажиров.

Ранее в акватории Черного моря около Таманского полуострова произошло возгорание на танкере.