Питт подал в суд на Джоли из-за русского бизнесмена

Американские СМИ сообщили, что голливудский актер Брэд Питт обвинил свою бывшую жену Анджелину Джоли в том, что она без его ведома продала французскую винодельню Chateau Mirava, которая находилась в их совместно ведении.

Как пишет таблоид TMZ, покупателем винодельни стал российский бизнесмен из списка Forbes Юрий Шефлер.

По словам Питта, Шефлер подорвал его способность управлять винодельней. Актер заявил, что не давал согласия на продажу части совместного имущества и требует от Джоли расторгнуть сделку и возместить ущерб.

Напомним, в мае прошлого года Брэд Питт сумел добиться совместной опеки над шестью общими с Анджелиной Джоли детьми.