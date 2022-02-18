Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Питт подал в суд на Джоли из-за русского бизнесмена

Алиса Кононенко
09:35 18.02.2022
Актер обвинил бывшую супругу в том, что она не уведомила его о продаже совместной французской винодельни Chateau Miraval.
Питт подал в суд на Джоли из-за русского бизнесмена
© Фото: Brent Perniac, AdMedia, Globallookpress
Читайте нас на:

Американские СМИ сообщили, что голливудский актер Брэд Питт обвинил свою бывшую жену Анджелину Джоли в том, что она без его ведома продала французскую винодельню Chateau Mirava, которая находилась в их совместно ведении.

Как пишет таблоид TMZ, покупателем винодельни стал российский бизнесмен из списка Forbes Юрий Шефлер. 

По словам Питта, Шефлер подорвал его способность управлять винодельней. Актер заявил, что не давал согласия на продажу части совместного имущества и требует от Джоли расторгнуть сделку и возместить ущерб.

Напомним, в мае прошлого года Брэд Питт сумел добиться совместной опеки над шестью общими с Анджелиной Джоли детьми.   

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:25 Спорт
Россиянин Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на ОИ-2022
09:38 В стране и мире
Видео
Очевидцы опубликовали видео с горящим лайнером в Ионическом море
09:44 В стране и мире
Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным
09:07 Армия
Видео
Механики-водители Северного флота протестировали навыки вождения боевых машин в Заполярье
07:43 Спорт
В МОК обсудят участие несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх
Популярное
Представители Украины и РФ обменялись строками из стихов в СБ ООН
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Здесь так не принято»: раскрыты детали убийства туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии
Видео
«Всплакнула несколько раз»: как российские звезды приняли «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в СК
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.