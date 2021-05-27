Брэд Питт добился совместной опеки над общими с Анджелиной Джоли детьми

Американский актер Брэд Питт сумел добиться совместной опеки над шестью общими с Анджелиной Джоли детьми. Такое решение было принято после практически пятилетних судебных разбирательств, но в настоящий момент еще является предварительным.

Джоли не настроена останавливаться и продолжает судебный процесс. Об этом пишет Page Six. По данным источника, знакомого с делом бывшей голливудской пары, значительные изменения в соглашение об опеке были внесены после длившегося несколько месяцев наблюдения за семьей, в которое были включены различные эксперты и терапевты.

Анджелина Джоли посчитала, что ряд предоставленных ею материалов не был учтен должным образом. Представители актрисы и ее звездного экс-супруга отказались комментировать ситуацию.