Автоколонна ЗВО начала марш в пункт постоянной дислокации после завершения учений

Автомобильная колонна подразделений Западного военного округа (ЗВО) приступила к маршу в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений.

В составе колонны - около 30 большегрузных автомобилей с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом. На маршрутах движения колонн работает дорожно-комендантская служба, а их сопровождение обеспечено экипажами военной автоинспекции.

По завершении марша технику обслужат и подготовят к будущим плановым мероприятиям зимнего периода обучения.

Ранее эшелоны 1-й танковой армии вернулись в Нижегородскую область после учений под Курском и Брянском. Соединения и воинские части, уже выполнившие задачи на учениях, совершают марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации.

Материал подготовили: Егор Левин, Олег Давыденко