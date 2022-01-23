Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В акватории Черного моря загорелся танкер с российским экипажем

Алиса Кононенко
08:51 23.01.2022
Сообщается, что на борту судна находится более 700 тонн мазута.
В акватории Черного моря загорелся танкер с российским экипажем
© Фото: imagebroker, MLNG, Globallookpress
Читайте нас на:

В акватории Черного моря около Таманского полуострова произошло возгорание на танкере Almuntazah. Судно ходит под флагом Коморских островов, но его экипаж состоит из россиян.

«В акватории Черного моря в пяти километрах от мыса "Железный рог" в 00.10 23 января загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании. На борту более 700 тонн мазута», - пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что с танкера эвакуировано семеро граждан РФ, они доставлены на буксир British под флагом Молдавии. Пострадавших нет.

По состоянию на 06.00 мск визуально признаков пожара нет. Отмечается, что к тушению привлекли 27 человек и 3 единицы техники. Из Новороссийска в район инцидента прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий».

Ранее сообщалось о мощном пожаре на нефтепроводе в турецком городе Кахраманмараш. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:51 В стране и мире
В акватории Черного моря загорелся танкер с российским экипажем
08:24 В стране и мире
Глава Забайкалья призвал изменить федеральный закон об отлове безнадзорных животных
06:58 Спорт
Овечкин стал первой звездой матча Washington Capitals с Ottawa Senators
05:09 В стране и мире
Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с помощниками по нацбезопасности
02:24 В стране и мире
В посольстве КНР в РФ назвали фейком публикацию СМИ о «просьбе не нападать на Украину»
Популярное
Видео
Тактаров пригласил в октагон напавших на него в Мексике
В Омской области неизвестный убил 10-летнюю девочку и ее родителей
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.