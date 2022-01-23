В акватории Черного моря загорелся танкер с российским экипажем

В акватории Черного моря около Таманского полуострова произошло возгорание на танкере Almuntazah. Судно ходит под флагом Коморских островов, но его экипаж состоит из россиян.

«В акватории Черного моря в пяти километрах от мыса "Железный рог" в 00.10 23 января загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании. На борту более 700 тонн мазута», - пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что с танкера эвакуировано семеро граждан РФ, они доставлены на буксир British под флагом Молдавии. Пострадавших нет.

По состоянию на 06.00 мск визуально признаков пожара нет. Отмечается, что к тушению привлекли 27 человек и 3 единицы техники. Из Новороссийска в район инцидента прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий».

Ранее сообщалось о мощном пожаре на нефтепроводе в турецком городе Кахраманмараш.