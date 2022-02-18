В МОК обсудят участие несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх
По словам главы МОК, эта тема требует тщательного обсуждения.
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) приступил к решению вопроса об участии несовершеннолетних в Олимпийских играх, заявил президент МОК Томас Бах.
«Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых. Наш исполком начал думать об этом, это требует тщательного обсуждения и консультаций», - цитирует ТАСС Баха.
Президент МОК добавил, что к обсуждению вопроса привлекут федерации разных видов спорта и представителей WADA.
Ранее Томас Бах сообщил, что был потрясен выступлением 15-ти летней российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.