Спорт В МОК обсудят участие несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх Алиса Кононенко По словам главы МОК, эта тема требует тщательного обсуждения. © Фото: Mandoga Media, Globallookpress Читайте нас на: Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) приступил к решению вопроса об участии несовершеннолетних в Олимпийских играх, заявил президент МОК Томас Бах. «Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых. Наш исполком начал думать об этом, это требует тщательного обсуждения и консультаций», - цитирует ТАСС Баха. Президент МОК добавил, что к обсуждению вопроса привлекут федерации разных видов спорта и представителей WADA. Ранее Томас Бах сообщил, что был потрясен выступлением 15-ти летней российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика