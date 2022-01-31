Фестиваль по подледному лову рыбы «Народная рыбалка» прошел в Приморье

В эти минуты весь мир для рыбаков крутится вокруг их лунки. Подо льдом проходят косяки корюшки и наваги. Такую картину можно наблюдать в Приморье на очередном краевом фестивале по спортивному подледному лову рыбы «Народная рыбалка».

Многие участники надеются на самый весомый улов. На кону три моторные лодки, но несмотря на серьезный куш, есть и те, кто пришел просто насладиться процессом.

«Главное участие. Провести время на воздухе, подышать после трудовой недели. Это же здорово!» - объяснил участник фестиваля Сергей Анисимов.

Это не просто сход рыбаков в одном месте, а народный фестиваль. У каждого свои секреты мастерства: кто-то цепляет на крючок особую прикормку в виде морских деликатесов, кто-то подбирает нужные блесны, а есть и те, кто прикармливает удачу… конфетой.

«Обязательно вот. Фантик не кладут. Вот сюда положить», - раскрыла секрет участница фестиваля Анастасия Паламарчук.

С погодой сегодня повезло - солнечно и лишь небольшой прибрежный ветер. Однако у многих рыбаков улова очень долго нет.

Фестиваль проводится третий год подряд. В этот раз участие принимают более шестисот любителей подледного лова. Народный праздник проходит в акватории Амурского залива. Толщина льда здесь в это время примерно 50-60 сантиметров, то есть абсолютно безопасная для пешей рыбалки.

У конкурса есть четкие правила. Расстояние между участниками должно быть не менее пяти метров, а рыбачить можно лишь одной удочкой. Дистанция между участниками помогает соблюдать

В фестивале участвуют целыми семьями. Порыбачить хотят мужья, жены и даже дети.

«Мы уже не первый год участвуем. Старший еще был вот такого возраста. Вот, все пытаемся», - рассказала о семейной традиции участница фестиваля Полина Люберец.

Приезжают даже из других стран. Одна из семей специально приехала на фестиваль из Южной Кореи.

«Моя семья приехала сюда на каникулы. Нас очень интересна эта рыбалка», - поделился участник фестиваля Хондэ Джан.

Результатом подледного лова довольны далеко не все рыбаки. Большинству не удалось поймать даже одного бычка. Но, как гласит рыбацкая поговорка, хорошо клюет лишь на другом берегу.