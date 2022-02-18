Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Украины готовятся к эвакуации киевлян на случай «боевых действий»

Марина Крижановская
05:45 18.02.2022
Сообщается, что убежищем будет служить Киевский метрополитен.
Власти Украины готовятся к эвакуации киевлян на случай «боевых действий»
© Фото: Dominika Zarzycka Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

На Украине продолжают рассматривать тезис о мифическом «вторжении» на территорию государства. И по этому случаю обсуждают сценарии полной эвакуации граждан из Киева. Данная информация была озвучена в эфире «Громадського радио».

«В случае боевых действий, эвакуация граждан будет проведена, - сказал директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук во время радиопередачи», - сообщило украинское СМИ на своей странице в Facebook.

Также было сказано, что «в городе останутся только работники критической инфраструктуры и Вооруженных сил Украины» и «те, кто не захочет уезжать».

По сообщению РИА Новости, киевский метрополитен якобы будет служить убежищем оставшимся. Режим работы метро в таком случае определен шестью часами: три часа утром и три часа вечером. В остальное время он будет служить укрытием.

Ранее в Киеве во время прямой трансляции с Майдана заиграл гимн СССР. Трансляция была организована под названием «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса» и выложена на YouTube-канале агентства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Обнаружить субмарину на глубине: как авиация работает с ВМФ на учениях в Средиземном море
04:44 В стране и мире
Посол Антонов назвал «примитивным и грубым цинизмом» позицию США о геноциде на Украине
02:14 Спорт
Видео
Бывший тренер Трусовой отреагировал на ее слова о ненависти к фигурному катанию
23:53 В стране и мире
На двоих полицейских напали в столичном метро
22:39 Спорт
«Зенит» уступил «Бетису» в первом матче плей-офф Лиги Европы
Популярное
Представители Украины и РФ обменялись строками из стихов в СБ ООН
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Здесь так не принято»: раскрыты детали убийства туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии
Видео
«Всплакнула несколько раз»: как российские звезды приняли «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в СК
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.