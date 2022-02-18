Власти Украины готовятся к эвакуации киевлян на случай «боевых действий»

На Украине продолжают рассматривать тезис о мифическом «вторжении» на территорию государства. И по этому случаю обсуждают сценарии полной эвакуации граждан из Киева. Данная информация была озвучена в эфире «Громадського радио».

«В случае боевых действий, эвакуация граждан будет проведена, - сказал директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук во время радиопередачи», - сообщило украинское СМИ на своей странице в Facebook.

Также было сказано, что «в городе останутся только работники критической инфраструктуры и Вооруженных сил Украины» и «те, кто не захочет уезжать».

По сообщению РИА Новости, киевский метрополитен якобы будет служить убежищем оставшимся. Режим работы метро в таком случае определен шестью часами: три часа утром и три часа вечером. В остальное время он будет служить укрытием.

Ранее в Киеве во время прямой трансляции с Майдана заиграл гимн СССР. Трансляция была организована под названием «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса» и выложена на YouTube-канале агентства.