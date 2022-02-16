Во время прямой трансляции с киевского Майдана заиграл гимн СССР

Во время прямой трансляции агентства Reuters из Киева в эфире заиграл гимн СССР.

Трансляция была организована под названием «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса» и выложена на YouTube-канале агентства.

«Россия заявила об отводе войск от границы с Украиной, но на Западе говорят, что пока не видят доказательств», - говорится в описании к видео.

Трансляция началась около семи часов назад и продолжается в настоящее время.

Ранее американский политолог Джон Вароли в эксклюзивном интервью заявил «Звезде», что шумиха вокруг якобы агрессивных намерений РФ по отношению к Украине является классическим отвлекающим маневром.