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СМИ: Блинкен принял предложенные Лавровым даты для встречи

Марина Крижановская
05:11 18.02.2022
Встреча дипломатов России и США якобы планируется в швейцарской Женеве по предложению американской стороны.
СМИ: Блинкен принял предложенные Лавровым даты для встречи
© Фото: Ron Przysucha State Department Globallookpress
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Представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов продолжают обсуждать возможность личной встречи. Так, согласно СМИ, стало известно, что российской стороной - главой МИД РФ Сергеем Лавровым - якобы было предложено несколько дат для встречи госсекретарю США Энтони Блинкену. Тот эти даты принял. Ориентировочно встреча якобы планируется в швейцарской Женеве по предложению американской стороны.

«Лавров указал Блинкену несколько дат для встречи на следующей неделе, Блинкен принял их», - цитирует РИА Новости информацию неназванного репортера издания The Washington Post.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во время регулярного брифинга сообщил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен готов встретиться в «надлежащее время» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 

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