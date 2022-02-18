СМИ: Блинкен принял предложенные Лавровым даты для встречи

Представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов продолжают обсуждать возможность личной встречи. Так, согласно СМИ, стало известно, что российской стороной - главой МИД РФ Сергеем Лавровым - якобы было предложено несколько дат для встречи госсекретарю США Энтони Блинкену. Тот эти даты принял. Ориентировочно встреча якобы планируется в швейцарской Женеве по предложению американской стороны.

«Лавров указал Блинкену несколько дат для встречи на следующей неделе, Блинкен принял их», - цитирует РИА Новости информацию неназванного репортера издания The Washington Post.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во время регулярного брифинга сообщил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен готов встретиться в «надлежащее время» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым