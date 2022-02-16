В стране и мире Блинкен готов встретиться с Лавровым в «надлежащее время» Марина Крижановская Об этом сообщает официальный представитель Госдепартамента США. © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Государственный секретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в «надлежащее время». Данную информацию огласил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во время регулярного брифинга. «Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в надлежащее время. Госсекретарь очень ясно довел это до сведения министра иностранных дел России», - приводит его слова ТАСС. Ранее, 15 февраля, между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся телефонный разговор. Беседа дипломатических представителей обеих стран состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что Лавров «особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности». Уточняется, что главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика