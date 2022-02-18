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Посол Антонов назвал «примитивным и грубым цинизмом» позицию США о геноциде на Украине

Марина Крижановская
04:44 18.02.2022
Он отметил, что «красивые слоганы Вашингтона о высочайших ценностях прав человека не стоят и гроша».
Посол Антонов назвал «примитивным и грубым цинизмом» позицию США о геноциде на Украине
© Фото: Алексей Агарышев РИА Новости
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Американские средства массовой информации попросили прокомментировать Чрезвычайного и Полномочного посла России в США Анатолия Антонова, что он может сказать в свете заявления официальных лиц США. Конкретно речь шла о подвергнутом сомнению факте геноцида русских людей в Донбассе.

«Эти случаи - произвол и негодование. Как еще можно интерпретировать обстрел жилых зон украинскими Вооруженными силами, использующими многократный запуск ракет или обнаруженные места массовых захоронений почти трех сотен гражданских лиц около Луганска?», - сообщается на официальной странице посольства Российской Федерации в Facebook.

Посол отметил, что эти триста человек «были убиты только потому что они рассматривали русский язык как свой собственный родной язык». Также он напомнил о случившейся трагедии почти восемь лет назад в Одессе.

«В одном ряду с этими зверствами находится трагедия, произошедшая в мае 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, когда десятки невооруженных жителей, будучи живыми, были сожжены неонацистскими преступниками, в конечном итоге оставшимися безнаказанными», - привел фактологию посол Антонов.

Анатолий Антонов подчеркнул, что налицо «не только двойные стандарты Соединенных Штатов, но почти примитивный и грубый цинизм».

«Это выявляет, что красивые слоганы Вашингтона о высочайших ценностях прав человека не стоят и гроша. Главной геополитической целью США является принудить Россию отступить на восток так далеко, как это возможно», - указал посол России в США.

Анатолий Антонов обратил внимание на тот факт, что «для этого нужна политика принуждения русскоговорящего населения покинуть их нынешние места проживания».

«Поэтому американцы предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских в Украине, но и всячески оправдывать их политической и военной поддержкой», - подытожил посол в США Антонов.

Ранее американцы собирались выдворить российского посла Анатолия Антонова из страны, в случае если не будут предоставлены визы охранникам посла Соединенных Штатов. В конце января дипломат сообщил, что вопрос об его отъезде поставил Госдепартамент.

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