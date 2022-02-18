В стране и мире В СЦКК сообщили о 29 обстрелах территории ЛНР за сутки Анна Берестовая Представительство ЛНР заявило о серии нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. © Фото: MinistryofDefence.UA Facebook Читайте нас на: За прошедшие сутки украинские силовики многократно нарушили режим тишины, атаковав территорию Луганской народной республики. Соответствующее заявление было сделано представительством ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК. Как указали в Telegram-канале организации, атаки фиксировались в четверг, 17 февраля. Всего, по указанной информации, было произведено 29 обстрелов. Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины атаковали южную часть ДНР. Согласно сведениям Донецкой народной республики, ВСУ использовали оружие с калибром 122-миллиметра. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика