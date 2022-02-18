В СЦКК сообщили о 29 обстрелах территории ЛНР за сутки
Представительство ЛНР заявило о серии нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.
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За прошедшие сутки украинские силовики многократно нарушили режим тишины, атаковав территорию Луганской народной республики. Соответствующее заявление было сделано представительством ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК.
Как указали в Telegram-канале организации, атаки фиксировались в четверг, 17 февраля. Всего, по указанной информации, было произведено 29 обстрелов.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины атаковали южную часть ДНР. Согласно сведениям Донецкой народной республики, ВСУ использовали оружие с калибром 122-миллиметра.