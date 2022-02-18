СЦКК: Киев обстрелял юг ДНР из артиллерии запрещенного калибра

Вооруженные силы Украины провели обстрел ДНР из артиллерии 122-миллиметрового калибра. Атака, согласно озвученной информации, произошла в четверг в 21.03.

Как сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пострадала южная часть региона. Всего, по его словам, было выпущено четыре крупнокалиберных снаряда.

Ранее корреспондент «Звезды», побывавший в Донецкой народной республике, рассказал о массовых обстрелах на территории Донбасса. Журналист указал, что по некоторым данным, в ход шло тяжелое оружие калибром до 152 миллиметров.