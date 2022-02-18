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Врач назвала болезнь, из-за которой организм может «забыть» о COVID-19

Марина Крижановская
04:02 18.02.2022
Сообщается, что так называемая коревая амнезия влияет на клетки человека, хранящие память о ранее перенесенных инфекциях.
Врач назвала болезнь, из-за которой организм может «забыть» о COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова рассказала, что иммунная система человека может забыть о ранее перенесенных инфекционных заболеваниях. Доктор медицинских наук отметила, что к ним может относиться и COVID-19. Она привела пример с корью.

«Коревая амнезия - особое состояние, которое развивается у пациентов после заболевания корью. Не у всех, но у некоторой части переболевших корью людей может развиться так называемая посткоревая иммуносупрессия. То есть вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты - это клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях, о предыдущих вакцинациях. Корь подавляет эти клетки памяти, истощает их, стирает», - пояснила специалист.

Она добавила, что таким образом человек, перенесший заболевание корью, «в дальнейшем теряет свой иммунный репертуар, который защищал его от других инфекций».

Ученый Шамгунова отметила, что есть риск вновь заболеть коронавирусом, переболев после выздоровления корью, поскольку «у него уже нет соответствующих клеток памяти».

«Что касается коронавирусной инфекции, пандемия длится всего два года и полноценные исследования еще не проводились. Но можно сделать логическое заключение, что если пациент перенес COVID-19, а после этого перенес корь, то в дальнейшем он рискует снова заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку у него уже нет соответствующих клеток памяти, T- и B-лимфоциты уже не будут срабатывать как нужно», - рассказала Шамгунова в интервью радио Sputnik.

Доцент Астраханского медицинского университета подчеркнула тот факт, что у взрослых людей заболевание корью протекает тяжелее. Последствия болезни могут сказаться на центральной нервной и респираторной системах.

«Взрослые переносят корь тяжелее, чем дети. В случае заболевания есть вероятность, что будет повреждена респираторная система - это тяжелые пневмонии, как коревые, так и вторичные, бактериальные. Есть вероятность, что будут поражены центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт», - привела уточняющую информацию Белла Шамгунова.

Она дополнила свое пояснение тем, что, например, при возникшей вспышке кори «все контактные проверяются с помощью иммунологических тестов» и «если у них нет антител, они либо вакцинируются, либо им вводится противокоревой иммуноглобулин». Таким образом, специалист Шамгунова подчеркнула важность своевременной вакцинации от кори.

Немногим ранее молекулярный биолог, вирусолог Сергей Нетесов рассказал о гипотетической возможности лечения рака с помощью вирусов и, даже возможно, коронавирусов. Ученый отметил перспективность использования вирусов, но пока не спешит говорить о возможности использования коронавируса для борьбы с онкологическими заболеваниями, хотя и допускает такую возможность в будущем.

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