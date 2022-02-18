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Биолог рассказал о потенциале коронавируса в лечении рака

Марина Крижановская
01:10 18.02.2022
Вполне вероятно, что в целях лечения лучше было бы применять «коронавирусы животных», неспособные поразить здоровые человеческие клетки.
Биолог рассказал о потенциале коронавируса в лечении рака
© Фото: pexels.com
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Молекулярный биолог, вирусолог Сергей Нетесов рассказал о гипотетической возможности лечения рака с помощью вирусов и, даже возможно, коронавирусов. Он отметил перспективность использования вирусов для борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Для борьбы с раком уже много лет используются радиологические и химические методы, но, как показывает практика, они эффективны далеко не во всех случаях, и нужно что-то новое. Последние 25 лет развивается метод борьбы с раком путем приспособления разных вирусов для этого», - рассказал ученый.

Нетесов отметил, что онкозаболевания стали антилидерами главных причин смертности в странах с высокой продолжительностью жизни.

«Сегодня в странах с высокой продолжительностью жизни главной причиной смертности являются уже не сердечно-сосудистые заболевания, а онкозаболевания. Это такие страны, как Япония, Южная Корея, Сингапур, Гонконг и так далее. Поэтому интерес к использованию вирусов в борьбе с раком растет», - сообщил Сергей Нетесов радио Sputnik.

Ученый пока не спешит говорить о возможности использования коронавируса для борьбы с онкологическими заболеваниями, но допускает такую возможность в будущем.

«Прямо завтра использовать коронавирус, конечно, нельзя. Сейчас у нас есть другая проблема - как с ним бороться. Дело в том, что для этой цели борьбы с раком используют модифицированные, не патогенные для человека вирусы. Чтобы получить такой коронавирус, вирусологам и генным инженерам нужно очень постараться», - подчеркнул молекулярный биолог.

Говоря о практическом применении коронавируса в лечении рака, вирусолог Нетесов отметил его способность хорошо размножаться. Но в то же время «сейчас слишком широкий диапазон клеток может поражаться коронавирусами», поэтому потребуются другие «варианты» (штаммы - прим. ред.), нацеленные конкретно на раковые клетки.

«В принципе это возможно и, может быть, имеет смысл. Потому что для того, чтобы вирус лечил рак, надо, чтобы он хорошо размножался, как это делают некоторые штаммы коронавируса. Однако сейчас слишком широкий диапазон клеток может поражаться коронавирусами, поэтому нужны будут варианты коронавируса, которые имеют другие рецепторы, которые поражают именно раковые клетки», - пояснил с научной точки зрения Сергей Нетесов.

Он добавил, что в целях лечения лучше было бы применять «коронавирусы животных», неспособные поразить здоровые человеческие клетки.

«Конечно, лучше всего использовать для этого такие коронавирусы животных, которые нормальные, здоровые человеческие клетки вообще не поражают: например, гамма-коронавирусы птиц или другие виды коронавирусов», - подытожил российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук.

Ранее россиянам назвали сроки шестой волны коронавируса в стране. По мнению руководителя Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководителя рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексея Боровкова, очередная волна роста новых случаев инфицирования коронавирусом может быть связана с началом сезона отпусков.

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