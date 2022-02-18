Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский стал очевидцем столкновения БМП и танка во время учений

Марина Крижановская
03:21 18.02.2022
Инцидент произошел во время учений украинских Вооруженных сил «Метель-2022» в Ровенской области.
Зеленский стал очевидцем столкновения БМП и танка во время учений
© Фото: MinistryofDefence.UA Facebook
Читайте нас на:

На Украине боевая машина пехоты (БМП-1) врезалась в танк. Инцидент произошел в ходе учений Вооруженных сил Украины «Метель-2022». Учения проводились в Ровенской области в среду, 16 февраля.

БМП-1 врезалась в танк Т-64БВ, двигавшийся перпендикулярно движению боевой машины. Кадры данного происшествия транслировал украинский телеканал «1+1». Сообщалось, что за ходом учений наблюдал украинский президент Владимир Зеленский.

По сообщению РИА Новости, командно-штабные учения «Метель-2022» продлятся до конца нынешнего месяца, начавшись 8 февраля. Генеральный штаб Украины заявлял, что «главной целью учений является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, военных частей и подразделений вооруженных сил».

Ранее, 16 февраля, Минобороны России показало кадры возвращения военной техники через Крымский мост. Сообщалось, что эшелон  танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост, возвращаясь в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений в Крыму.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:14 Спорт
Видео
Бывший тренер Трусовой отреагировал на ее слова о ненависти к фигурному катанию
23:53 В стране и мире
На двоих полицейских напали в столичном метро
22:39 Спорт
«Зенит» уступил «Бетису» в первом матче плей-офф Лиги Европы
20:15 В стране и мире
Видео
Фасад здания бывшего завода обрушился на площади 150 «квадратов» в Петербурге
19:57 Спорт
«Выигрывает сильнейший»: Песков о выступлении российских фигуристок на ОИ в Пекине
Популярное
Представители Украины и РФ обменялись строками из стихов в СБ ООН
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Здесь так не принято»: раскрыты детали убийства туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии
Видео
«Всплакнула несколько раз»: как российские звезды приняли «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в СК
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.