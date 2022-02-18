В стране и мире Зеленский стал очевидцем столкновения БМП и танка во время учений Марина Крижановская Инцидент произошел во время учений украинских Вооруженных сил «Метель-2022» в Ровенской области. © Фото: MinistryofDefence.UA Facebook Читайте нас на: На Украине боевая машина пехоты (БМП-1) врезалась в танк. Инцидент произошел в ходе учений Вооруженных сил Украины «Метель-2022». Учения проводились в Ровенской области в среду, 16 февраля. БМП-1 врезалась в танк Т-64БВ, двигавшийся перпендикулярно движению боевой машины. Кадры данного происшествия транслировал украинский телеканал «1+1». Сообщалось, что за ходом учений наблюдал украинский президент Владимир Зеленский. По сообщению РИА Новости, командно-штабные учения «Метель-2022» продлятся до конца нынешнего месяца, начавшись 8 февраля. Генеральный штаб Украины заявлял, что «главной целью учений является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, военных частей и подразделений вооруженных сил». Ранее, 16 февраля, Минобороны России показало кадры возвращения военной техники через Крымский мост. Сообщалось, что эшелон танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост, возвращаясь в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений в Крыму. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика