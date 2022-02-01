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Казахстан намерен открыть свое представительство при ОДКБ в Москве

Марина Крижановская
08:25 01.02.2022
Проект указа Касым-Жомарта Токаева по данному вопросу находится на публичном обсуждении.
Казахстан намерен открыть свое представительство при ОДКБ в Москве
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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Власти Республики Казахстан намерены открыть представительство страны при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в российской столице. Сообщается, что проект указа президента Токаева находится на публичном обсуждении.

«Казахстан намерен открыть в Москве постоянное представительство при ОДКБ. Проект указа президента находится на публичном обсуждении в базе нормативных документов», - сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческий контингент ОДКБ за время своего пребывания в Казахстане не произвел ни одного выстрела. Об этом он сообщил в интервью республиканскому телеканалу «Хабар 24».

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