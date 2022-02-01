Казахстан намерен открыть свое представительство при ОДКБ в Москве

Небензя: Россия и Украина были бы до сих пор добрыми соседями, если бы не Запад

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческий контингент ОДКБ за время своего пребывания в Казахстане не произвел ни одного выстрела . Об этом он сообщил в интервью республиканскому телеканалу «Хабар 24».

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