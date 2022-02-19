Белый дом: Блинкен принял приглашение Лаврова встретиться 23 февраля

По сообщениям, исходящим из Вашингтона, встреча представителей внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов якобы должна состояться 23 февраля. Сообщается, что госсекретарь Энтони Блинкен определился с якобы предложенными Сергеем Лавровым датами для встречи.

Так, американский госсекретарь принял решение провести встречу 23 февраля. Однако, при этом он отметил, что встреча состоится, «если Россия не начнет до этого вторжение на Украину». Данную информацию в ходе брифинга сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

«Он принял приглашение и встретится со своим российским партнером в среду, если, конечно, они не начнут "вторжение"», - приводит ее сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что якобы российской стороной - министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - было предложено несколько дат для встречи госсекретарю США Энтони Блинкену. Тот эти даты принял. Ориентировочно встреча планируется в швейцарской Женеве по предложению американской стороны.