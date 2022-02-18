Чернобыльская зона отчуждения закрывается для туристов на неопределенный срок

В Вышгородском районе Киевской области временно приостановлено туристическое посещение Чернобыльской зоны отчуждения. Она будет закрыта с 19 февраля для посещения туристов по техническим причинам на неопределенный срок.

«С 19 февраля чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как "технические причины"», - цитирует РИА Новости слова главы Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко.

Также руководитель ассоциации Чернобыльской туриндустрии отметил, что, «несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетило много украинцев и иностранных туристов, в том числе журналистов».

Представитель киевских властей - начальник полиции Киевской области Андрей Небитов - сообщил, что «сегодня определены пути технического усиления подразделений, исполняющих свои обязанности в зоне отчуждения».

«Отмечу, что каждый из начальников киевской полиции понимает свою ответственность за безопасность жителей нашего региона. Продолжаем работать в усиленном режиме», - написал он в своем аккаунте в Facebook.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал тревожной информацию, приходящую из Донбасса. Как подчеркнул представитель Кремля, со стороны Киева начались провокации. Он отметил, что на линии разграничения находится огромный ударный потенциал украинских вооруженных сил, а напряжение на указанной территории растет.