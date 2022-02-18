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МИД РФ: Москва рассчитывает на продолжение переговоров по гарантиям безопасности

Игнат Далакян
23:01 18.02.2022
Российская сторона будет продолжать настаивать на том, чтобы альянс прекратил свою провокационную политику.
МИД РФ: Москва рассчитывает на продолжение переговоров по гарантиям безопасности
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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В Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО на уровне министров обороны. Уже не в первый раз основной темой заседания была российская тематика. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии сообщила, что российскую сторону обвинили в продолжении наращивания военного присутствия, причем не только «вокруг» Украины, но и в Белоруссии.

По ее словам, военно-политическая обстановка в Европе продолжает ухудшаться. На исправление этой ситуации и были направлены российские предложения по гарантиям безопасности, четкий ответ на которые Кремль от альянса пока не получил.


 «Рассчитываем, что переговоры по ним продолжатся. Будем настаивать на прекращении НАТО провокационной политики расширения, отказе от размещения угрожающих нам ударных вооружений вблизи наших границ, возвращении конфигурации сил альянса на позиции 1997 года», - говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Согласно комментарию, НАТО в очередной раз  применяет тактику «эскалации ради деэскалации». Однако, как показывает исторический опыт, после снижения напряженности североатлантический альянс свое военное присутствие никогда не сокращает.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что все учения на территории РФ абсолютно прозрачны. Представитель Кремля добавил, что учения и тренировочные запуски баллистических ракет проходят регулярно и не должны ни у кого вызывать опасений.

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