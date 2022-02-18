«Я 2014 пережила, а сейчас уже боюсь»: многодетная мать о решении уехать из Горловки
Мать четверых детей рассказала, почему она приняла решение уехать из Горловки.
© Видео: Вконтакте, Горловка | Администрация города Горловка © Фото: gorlowka_now Вконтакте
В Сети появилось видео, где многодетная жительница поселка Горловка непризнанной Донецкой Народной республики рассказывает о решении покинуть город. Мать четверых детей рассказала, что не хочет заново переживать ужасные события 2014 года.
На кадрах женщина с младенцем на руках переживает о своей дальнейшей судьбе.
«Тогда не боялась. Сейчас боюсь», - передает слова женщины администрация города.
Ранее в было опубликовано видео из города Горловка непризнанной Донецкой республики, где автобусы, готовые принять беженцев, выстроились в шеренгу.