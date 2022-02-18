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МИД ФРГ: никто не знает, что будет завтра на Украине

Виталий Музыка
20:46 18.02.2022
Глава МИД ФРГ предостерегла избегать самого худшего и быть подготовленным ко всему.
МИД ФРГ: никто не знает, что будет завтра на Украине
© Фото: Britta Pedersen ZB Globallookpress
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что не знает на каком этапе сейчас находится кризис вокруг Украины и высказала уверенность, что в ближайшее время может произойти все что угодно.

«Я не знаю. Никто не знает сейчас, что случится завтра, через три дня или 30. Поэтому настолько важно быть подготовленным ко всему и избегать самого худшего. Мы работаем над этим», – цитирует Бербок РИА Новости.

Также Бербок добавила, что ответственность в отношении интернета лежит в том числе на МИД ФРГ, упомянув фейк-ньюз, опасность операций «под чужим флагом».

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее в Донбассе геноцидом со стороны Киева.

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