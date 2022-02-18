МИД ФРГ: никто не знает, что будет завтра на Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что не знает на каком этапе сейчас находится кризис вокруг Украины и высказала уверенность, что в ближайшее время может произойти все что угодно.

«Я не знаю. Никто не знает сейчас, что случится завтра, через три дня или 30. Поэтому настолько важно быть подготовленным ко всему и избегать самого худшего. Мы работаем над этим», – цитирует Бербок РИА Новости.

Также Бербок добавила, что ответственность в отношении интернета лежит в том числе на МИД ФРГ, упомянув фейк-ньюз, опасность операций «под чужим флагом».

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее в Донбассе геноцидом со стороны Киева.