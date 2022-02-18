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Депутат Госдумы: сотни тысяч беженцев могут прибыть в Ростовскую область

Игнат Далакян
20:30 18.02.2022
Депутат сообщил, что эвакуация касается тех населенных пунктов, которые находятся или прямо в районе линии боевого соприкосновения, или очень близко к ней.
Депутат Госдумы: сотни тысяч беженцев могут прибыть в Ростовскую область
© Фото: ТРК «Звезда»
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Сотни тысяч человек, как и в событиях 2014 года, могут выехать в Ростовскую область из Донбасса из-за обострения ситуации у границ ЛНР и ДНР. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, экс-глава правительства ДНР Александр Бородай.

«Беженцев может быть, как в 2014 году, очень много. Это могут быть сотни тысяч человек. Зависит от развития ситуации в обозримом периоде времени», - рассказал депутат агентству ТАСС.

Депутат добавил, что эвакуация касается тех населенных пунктов, которые находятся или прямо в районе линии боевого соприкосновения, или очень близко к ней.

Ранее в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках началась эвакуация жителей на фоне обострения ситуации. Очевидцы сообщают о прибытии большого количества автобусов, очередях на заправках и к банкоматам.

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