Депутат Госдумы: сотни тысяч беженцев могут прибыть в Ростовскую область

Сотни тысяч человек, как и в событиях 2014 года, могут выехать в Ростовскую область из Донбасса из-за обострения ситуации у границ ЛНР и ДНР. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, экс-глава правительства ДНР Александр Бородай.

«Беженцев может быть, как в 2014 году, очень много. Это могут быть сотни тысяч человек. Зависит от развития ситуации в обозримом периоде времени», - рассказал депутат агентству ТАСС.

Депутат добавил, что эвакуация касается тех населенных пунктов, которые находятся или прямо в районе линии боевого соприкосновения, или очень близко к ней.

Ранее в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках началась эвакуация жителей на фоне обострения ситуации. Очевидцы сообщают о прибытии большого количества автобусов, очередях на заправках и к банкоматам.